Превышение ПДК диоксида азота в 4,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 31 января

Показатель вещества достигал значения в 0,9 мг/м3, что превысило разовую ПДК в 4,5 раза (норма 0,2 мг/м3). Замеры проводились при температуре воздуха -6 градусов и юго-восточном ветре со скоростью два метра в секунду.
Диоксид азота относится к третьему классу опасности и воздействует в основном на органы дыхательной системы. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких.
Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
30 января при замерах воздуха на наличие веществ-загрязнителей рядом с ж/д вокзалом в Нижнем Тагиле газоанализатор выявил превышение разовой ПДК диоксида азота и сероводорода.