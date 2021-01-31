Превышения ПДК и второе место среди грязных городов: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Превышения ПДК и второе место среди грязных городов: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Вчера, 22:47Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: 1MediaInvest
Сколько дней на прошедшей неделе тагильчане дышали воздухом с выбросами? Редакция TagilCity.ru традиционно подводит итоги ежедневных замеров воздуха.
  • 25 января - превышений ПДК нет;
  • 26 января - превышений ПДК нет;
  • 27 января - превышение разовой ПДК диоксида азота в три раза (показатель 0,6 мг/м3 при норме в 0,2 мг/м3);
  • 28 января - превышение разовой ПДК диоксида азота в 10,5 раза (показатель 2,1 мг/м3 при норме в 0,2 мг/м3);
  • 29 января - превышение разовой ПДК диоксида азота в семь раз (показатель 1,4 мг/м3 при норме в 0,2 мг/м3);
  • 30 января - превышение разовой ПДК диоксида азота в 11,5 раза (показатель 2,3 мг/м3 при норме в 0,2 мг/м3), сероводорода - в 7,5 раза (показатель 0,06 мг/м3 при норме 0,008 мг/м3);
  • 31 января - превышение разовой ПДК диоксида азота в 4,5 раза (показатель 0,9 мг/м3 при норме в 0,2 мг/м3).

Кроме того, 31 января мы сделали замеры воздуха в нескольких местах на ГГМ. Оказалось, что не во всех местах этого спального района можно дышать без вреда для здоровья. В двух из пяти точках замеров газоанализатор показал превышение разовой ПДК веществ-загрязнителей.

По итогу получается, что редакция TagilCity.ru фиксировала превышение нормы выбросов в течение пяти из семи дней. Чтобы наши читатели знали о состоянии воздуха в режиме реального времени, мы сделали на сайте специальный информер с показателями уровня загрязнения атмосферы.

А еще на этой неделе стало известно, что Нижний Тагил занял «почетное» второе место в списке Роспотребнадзора из 12 самых грязных городов России. Выше нас только Челябинск. После обнародования таких данных власти сразу же спохватились, что нужно что-то предпринять. Например, вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила снизить загрязнения на 20% загрязнения в этих населенных пунктах к 2024 году. В общем скоро задышим полной грудью, осталось потерпеть всего-то три года.

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