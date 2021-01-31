Превышения ПДК и второе место среди грязных городов: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

А еще на этой неделе стало известно, что Нижний Тагил занял «почетное» второе место в списке Роспотребнадзора из 12 самых грязных городов России. Выше нас только Челябинск. После обнародования таких данных власти сразу же спохватились, что нужно что-то предпринять. Например, вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила снизить загрязнения на 20% загрязнения в этих населенных пунктах к 2024 году. В общем скоро задышим полной грудью, осталось потерпеть всего-то три года.