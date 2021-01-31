Ученые из США выявили круг пациентов с длительным наличием антител к COVID-19

Ученые из США выявили круг пациентов с длительным наличием антител к COVID-19

Сегодня, 20:13Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Американские ученые рассказали, у каких переболевших долго сохраняются антитела к коронавирусной инфекции.

Исследование проводилось специалистами Центра женского здоровья им. Бригама. Они отобрали 92 человека, согласившихся принять участие в исследовании. Каждый из добровольцев переболел коронавирусной инфекцией. Они находились под длительным наблюдением, пишет «Московский Комсомолец».

Исследование показало, что пациенты, у которых коронавирусная инфекция протекла быстрее всего, сохранили антитела на первоначальном уровне. У остальных полностью пропал иммунитет к вирусу в течение трех-четырех месяцев.

В процентном соотношении, лишь 20% испытуемых сохранили антитела к COVID-19.

Напомним, редакцией TagilCity.ru был опубликован материал, о том как правильно сдать и понять результаты теста на антитела к коронавирусу.

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