В Нижнем Тагиле за минувшие сутки подтверждено 19 новых случаев COVID-19

В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки зафиксировано 19 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб Свердловской области.

В общей сложности за период эпидемии COVID-19 выявлено 70 472 случая заражения среди жителей Свердловской области, среди них 4 247 - в Нижнем Тагиле. На Среднем Урале за прошедшие 24 часа зарегистрировано 352 случая COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 354 человека, 232 - в реанимации. К аппаратам ИВЛ подключены 162 свердловчанина. По выздоровлению из больниц региона за время эпидемии выписали 63 074, из них 367 за период с 30 по 31 января. Зафиксировано 14 летальных случаев за прошедшие сутки. В общей сложности от коронавируса скончались 2 034 жителя региона.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter