В Свердловской области за сутки выявлено 352 новых случая COVID-19

В России за период с 30 по 31 января из больниц выписали 20 040 пациентов. Больше всего в Москве — 5 502 , Санкт-Петербурге — 1 437, а также Московской области — 1 011 человек. Общее количество выздоровевших жителей России составило 3 300 004 человека.