В Свердловской области за сутки выявлено 352 новых случая COVID-19

На Среднем Урале за прошедшие сутки зарегистрировано 352 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

В Свердловской области количество случаев COVID-19 приближается к 70,5 тысячам В Екатеринбурге зарегистрировано больше всего заразившихся - 136, . Кроме того, инфекция выявлена у жителей Артёмовского, Алапаевска, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Качканара, Кировграда, Камышлова, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Североуральска, Сосьвы, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов. Во время эпидемии в общей сложности на Среднем Урале выявили 70 472 случая COVID-19. В больницах региона 354 человека находятся в тяжелом состоянии. В реанимации проходят лечение 232 свердловчанина, из них 162 подключены к аппаратам ИВЛ. В России за минувшие 24 часа выявлено 18 359 случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в в Москве — 2 284, Санкт-Петербурге — 2 160 и в Московской области — 1 082. За период пандемии выявлено 3 850 439 случаев инфицирования. В Свердловской области общее количество выписанных пациентов превысило 63 тысячи человек За время эпидемии на Среднем Урале от выздоровели 63 074 человека, из них 367 - за прошедшие сутки. В России за период с 30 по 31 января из больниц выписали 20 040 пациентов. Больше всего в Москве — 5 502 , Санкт-Петербурге — 1 437, а также Московской области — 1 011 человек. Общее количество выздоровевших жителей России составило 3 300 004 человека. За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 14 свердловчан С 29 по 30 января в Свердловской области зафиксировано 14 летальных случаев от инфекции. Общее количество смертей от коронавируса достигло 2 034 человек. В России от COVID-19 за время пандемии умерли 73 182 человека, из них 485 - за последние 24 часа. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Москве — 66, Санкт-Петербурге — 47 и Московской области — 33.

