Карантин по подозрению на ковид введен в группе детсада № 179 в Тагиле

Карантин по подозрению на ковид введен в группе детсада № 179 в Тагиле
Карантин по подозрению на ковид введен в группе детсада № 179 в Тагиле
Сегодня, 17:06Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
Одну из групп в детском саду «Дельфинчик» в Нижнем Тагиле высадили на карантин из-за возможного контакта с коронавирусом. Как сообщает родитель воспитанника, ковидом заболели 10 детей и один воспитатель.

По словам родительницы, одна группа в детсаду №179 закрыта на карантин по COVID-19. В Управлении образования города информацию не опровергли, но отметили, что воспитанники не посещают детсад из-за возможного контакта с больным коронавирусом.

В 179-м детском саду закрыта одна группа по возможному контакту с COVID, до 1 февраля там объявлен карантин. Детский сад работает, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, что в Нижнем Тагиле началось массовое тестирование на коронавирус школьников и учителей. По результатам исследования, бессимптомное течение заболевания было установлено у 31 человека, в том числе у трех педагогов.

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