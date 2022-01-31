Карантин по подозрению на ковид введен в группе детсада № 179 в Тагиле

Одну из групп в детском саду «Дельфинчик» в Нижнем Тагиле высадили на карантин из-за возможного контакта с коронавирусом. Как сообщает родитель воспитанника, ковидом заболели 10 детей и один воспитатель.

По словам родительницы, одна группа в детсаду №179 закрыта на карантин по COVID-19. В Управлении образования города информацию не опровергли, но отметили, что воспитанники не посещают детсад из-за возможного контакта с больным коронавирусом. В 179-м детском саду закрыта одна группа по возможному контакту с COVID, до 1 февраля там объявлен карантин. Детский сад работает, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Напомним, что в Нижнем Тагиле началось массовое тестирование на коронавирус школьников и учителей. По результатам исследования, бессимптомное течение заболевания было установлено у 31 человека, в том числе у трех педагогов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter