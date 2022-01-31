Люди жалуются, но Минприроды не зафиксировало превышений норм по выбросам в Тагиле

Минприроды не зафиксировало превышений норм по выбросам в Тагиле

31 января Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области провело замеры атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле. В то время, как жители Вагонки третий день жалуются на удушающий смог, специалисты не зафиксировали превышений ПДК. При этом замеры чиновники проводили в центре города и на Гальянке.

В Нижнем Тагиле Минприроды Свердловской области проводило замеры воздуха 31 января с 00.00 до 12.00 часов на улицах Пархоменко (центр) и Уральском проспекте (Гальянка). По результатам, превышений максимальных разовых ПДК концентраций измеряемых загрязняющих веществ областные чиновники не зафиксировали. Замеры на Вагонке, откуда поступали жалобы тагильчан на выбросы, проведены не были. Чтобы выяснить, почему чиновники для замеров выбрали районы, отдаленные на несколько километров от Вагонки, редакция TagilCity.ru пыталась связаться с пресс-центром министерства природных ресурсов и экологии. Также не проводились замеры формальдегида, превышения ПДК которого фиксировались УГМС 29 января на ПНЗ №1 и ПНЗ №2. Дозвониться в ведомство не удалось, поэтому будет направлен запрос. Напомним, 30 января жители Дзержинского района Нижнего Тагила массово пожаловались на удушающий смог, который висел плотной стеной. Из-за резкого химического запаха у людей начинался кашель, отеки, головная боль, тошнота и головокружение. Видео: TagilCity.ru Замеры, которые провела газоанализатором редакция TagilCity.ru на Вагонке у школы № 95, показали превышение ПДК диоксида азота в 1,5 раза и ПДК сероводорода в 1,3 раза. Эти вредные вещества в первую очередь оказывают негативное влияние на дыхательную систему человека. Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила? 6 Фото Что делать тагильчанам в случае выбросов от заводов, просто махнуть рукой или предпринять какие-либо шаги? Куда жаловаться на грязный воздух?

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