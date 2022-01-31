Массовые жалобы на смог и антирекорды выбросов: что было с экологией в Нижнем Тагиле

Всю неделю тагильчане страдали от выбросов, и это не просто слова эко-активистов, а задокументированные факты. А в воскресенье не требовались даже никакие документы, чтобы понять: в городе выбросы, было достаточно посмотреть в окно. И среди белого дня не увидеть ни неба, ни солнца.

В 17,5 раз превышала концентрация сероводорода установленные ПДК днем 27 января во время замеров редакции на вокзале. В этот же день пост на Вагонке и пост на Красном Камне также поймали превышения сероводорода в превышением в 1,1 раза. Получается, тот день ядовитым выбросом накрыло полгорода. Формальдегидом в минувший понедельник дышали жители Сухоложского поселка: его ПДК утром 24 января была 1,1. Но самым тяжелым днем недели стало для тагильчан воскресенье: удушливый смог накрыл Вагонку, а белые облака выбросов были видны даже с Гальянки. Жители района массово жаловались на кашель, отеки горла и тошноту. В этот день газоанализатор редакции зафиксировал превышение сразу по двум веществам: сероводороду (1,3 ПДК) и диоксиду азота (1,5 ПДК). Вредными веществами в конце января дышали и другие жители Свердловской области. Так, три дня ПДК по взвешенным веществам превышали норму в Красноуральске и по твердым фторидам в Каменске-Уральском. Напоминаем тагильчанам, что в случае ощущения выбросов в воздухе (резкий химический запах, цветной дым и реакция дыхательной системы) — необходимо обращаться в надзорные ведомства.

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