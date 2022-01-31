Смог до 2 февраля продержится в Нижнем Тагиле

Смог до 2 февраля продержится в Нижнем Тагиле
Смог до 2 февраля продержится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:06Здоровье и экологияФото: 1MI
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях объявлено в Нижнем Тагиле. Смог продержится до 2 февраля 20.00.

Объявлены НМУ первой степени опасности, сообщает пресс-служба Уралгидрометцентра. Данные условия не подходят для того, чтобы рассеивать в воздухе вредные примеси.

В предстоящие три дня в городе, по данным Гисметео, сохраняться пасмурная погода. Воздух прогреется до -1 градуса, а порывы ветра будут достигать до 8-10 метров в секунду. При этом ожидаются осадки в виде небольшого снега.

Напомним, в случае ощущения выбросов в воздухе (резкий химический запах, цветной дым и реакция дыхательной системы) — необходимо обращаться в надзорные ведомства.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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экологияпогодавыбросыНижний Тагил
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