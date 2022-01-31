Смог до 2 февраля продержится в Нижнем Тагиле

Объявлены НМУ первой степени опасности, сообщает пресс-служба Уралгидрометцентра. Данные условия не подходят для того, чтобы рассеивать в воздухе вредные примеси.
В предстоящие три дня в городе, по данным Гисметео, сохраняться пасмурная погода. Воздух прогреется до -1 градуса, а порывы ветра будут достигать до 8-10 метров в секунду. При этом ожидаются осадки в виде небольшого снега.
Напомним, в случае ощущения выбросов в воздухе (резкий химический запах, цветной дым и реакция дыхательной системы) — необходимо обращаться в надзорные ведомства.