Вагонке легче дышать: «по нулям» замеры воздуха в Нижнем Тагиле 31 января

При замерах воздуха 31 января в Дзержинском районе, во дворе на улице Валегинская, вблизи детского сада, газоанализатор не зафиксировал в воздухе наличие веществ-загрязнителей.

Замеры проходили при температуре воздуха -13 градусов и восточном ветре, который дул со стороны Вагонки. Показатели диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты, метана и углекислого газа остались нулевыми. Напомним, в Нижнем Тагиле 30 января произошел выброс с неприятным химическим запахом в воздухе. Жители жаловались на ухудшение самочувствия, а замеры TagilCity.ru показали превышение диоксида азота и сероводорода. В результате УГМС трижды зафиксировало превышение ПДК по формальдегиду и пять раз по сероводороду. Это было 29 и 30 января соответственно. Массовые жалобы на смог и антирекорды выбросов: что было с экологией в Нижнем Тагиле 31 января с 00.00 до 12.00 часов Минприроды области проводило замеры воздуха на улицах Пархоменко (центр) и Уральском проспекте (Гальянка). По результатам, превышений максимальных разовых ПДК концентраций измеряемых загрязняющих веществ областные чиновники не зафиксировали, однако на Вагонке замерами чиновники не занимались. Для того, чтобы понять, по какой причине чиновники выбрали районы, отдаленные на несколько километров от Вагонки, редакция TagilCity.ru пыталась связаться с пресс-центром министерства природных ресурсов и экологии, но дозвониться не удалось. Направлен запрос. Люди жалуются, но Минприроды не зафиксировало превышений норм по выбросам в Тагиле Основным источником выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год. При этом, большую часть выбросов составляет оксид углерода или «угарный газ». Его выбросили свыше 44 тысячи тонн. Больше всего выбрасывается оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диметилбензол, гидроцианид и, конечно, формальдегид. Он относится ко второму классу опасности. За год в воздух города попадает 22,4 тонны формальдегида. Его разовое ПДК составляет 0,05 мг/м3, среднесуточное — 0,01мг/м3. Выбрасывают данное вещество «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год. Применяется формальдегид при изготовлении пластмасс. Этот газ оказывает отрицательное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров. Также оказывает воздействие на нервную систему. Топ-20 загрязняющих веществ по объему в воздухе Нижнего Тагила Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле. Информация о состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter