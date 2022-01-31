Вредные выбросы в двух городах на Урале три дня превышали ПДК

В двух городах Свердловской области зафиксировано загрязнение воздуха

В Каменске-Уральском и Красноуральске в период с 24 по 30 января были зафиксированы превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе.

Уровень загрязнения воздуха в Каменске-Уральском 24 января был превышен по твердым фторидам. Данные об этом были получены в 13.00 со стационарного экологического поста наблюдения ПНЗ № 2 (ул. Парковая, 25 в Синарском районе). Концентрация вредных веществ составила 2,7 ПДК. Днем позже в этом же городе уровень загрязнения опять оказался повышенным. В 7.00 замеры на ПНЗ № 1 (ул. Каменская, 66 в Красногорском районе) показали 1,7 ПДК по фторидам. 26 января на ПНЗ № 2 (ул. Парковая, 25 в Синарском районе). ПДК было равным 2,3. Данных о вредном неприятном запахе нет. В Краснотурьинске превышения ПДК отмечены с 25 по 27 января. Во вторник уровень загрязнения был повышенным днем, он определялся максимальной концентрацией взвешенных веществ, равной 1,5 ПДК. Таковы данные с поста наблюдения ПНЗ № 3 (пересечение ул. Парковая и Рюмина в микрорайоне Заречный). Через сутки он снизился до 1,1 ПДК. Еще через 24 часа эта величина не изменилась. Данные о вредном запахе не поступали. Также выброс с неприятным химическим запахом произошел 30 января в Нижнем Тагиле. Жители города жаловались на ухудшение своего самочувствия, а замеры TagilCity.ru показали превышение диоксида азота и сероводорода. Удушающий смог накрыл Нижний Тагил 30 января В районе школы № 95 загрязнение воздуха по первому из этих веществ в 1,5 отличалась от предельно допустимой (0,3 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3), а по второму- в 1,3 раза (0,01 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3).

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