Выбросы сероводорода и формальдегида зафиксировали в Тагиле на минувших выходных

Выбросы сероводорода и формальдегида зафиксировали в Тагиле на минувших выходных
Выбросы сероводорода и формальдегида зафиксировали в Тагиле на минувших выходных
Сегодня, 17:58Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru

УГМС восемь раз зафиксировало превышения ПДК вредных веществ в Тагиле

УГМС трижды зафиксировало превышение ПДК по формальдегиду и пять раз по сероводороду на минувших выходных в Нижнем Тагиле.

Уровень загрязнения воздуха был превышен по сероводороду и формальдегиду 29 января и сероводороду — 30 января.

29 января в 13.00 замеры на ПНЗ на Вагонке показали 1,1 ПДК по формальдегиду, а в 19.00 — 1,8 ПДК. На ПНЗ на Сухоложском в 7.00 ПДК было равным 1,2. На ПНЗ на Красном Камне в 15.20 было зафиксировано загрязнение воздуха по сероводороду — 2,1 ПДК.

30 января согласно замерам на ПНЗ на Вагонке и Красном Камне с 1.00 до 1.40 и с 15.40 до 19.40 ПДК по сероводороду колебалась от 1,1 до 2,3.

Напомним, что 30 января выброс с неприятным химическим запахом в воздухе произошел в Нижнем Тагиле. Жители жаловались на ухудшение самочувствия, а замеры TagilCity.ru показали превышение диоксида азота и сероводорода. Неподалеку от школы № 95 в воздухе превышал допустимую норму в 1,5 раза диоксид азота и в 1,3 раза сероводород.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилЭкология
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