Единый день диспансеризации пройдет в Нижнем Тагиле 15 апреля
31 марта 2017, 18:10Здоровье и экология
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В субботу 15 апреля во всех поликлиниках Нижнего Тагила пройдет Единый день диспансеризации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Приглашаем всех тагильчан пройти диспансеризацию. Все специалисты будут работать дополнительно в Единый день диспансеризации в субботу 15 апреля с 8 до 14 часов сообщил Валерий Суров, заместитель Главы Администрации города по социальной политике.
Посетить медиков в рамках диспансеризации может любой житель Нижнего Тагила, чей возраст кратен 3.
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