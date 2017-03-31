Единый день диспансеризации пройдет в Нижнем Тагиле 15 апреля

Приглашаем всех тагильчан пройти диспансеризацию. Все специалисты будут работать дополнительно в Единый день диспансеризации в субботу 15 апреля с 8 до 14 часов сообщил Валерий Суров, заместитель Главы Администрации города по социальной политике.