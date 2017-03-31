Количество нелегальных сигарет в России увеличилось в пять раз за последний год
31 марта 2017, 14:15Здоровье и экология
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Теневой рынок табачных изделий увеличился за 2017 год в пять раз. Так, сейчас количество нелегального табака составляет 5% от общей массы, пишут «Известия». Нелегальные сигареты в основном едут из Казахстана и Белоруссии.
Среди нелегальных сигарет отмечены пачки с отсутствием акцизных марок или надписей о вреде курения. Эксперт по противодействию незаконной торговле табаком Алексей Башков заявил, что среди контрафакта в большинстве отмечены пачки сигарет низкой ценовой категории – до 40 руб.
Заметим, что рынок табачной продукции скоро ждет усиление контроля. Государство намерено контролировать все стадии производства и реализации сигарет.
Однако данная мера может спровоцировать рост цен на сигареты, что даст еще больший стимул для притока более дешевого контрафакта.
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