Количество нелегальных сигарет в России увеличилось в пять раз за последний год

Среди нелегальных сигарет отмечены пачки с отсутствием акцизных марок или надписей о вреде курения. Эксперт по противодействию незаконной торговле табаком Алексей Башков заявил, что среди контрафакта в большинстве отмечены пачки сигарет низкой ценовой категории – до 40 руб.

Заметим, что рынок табачной продукции скоро ждет усиление контроля. Государство намерено контролировать все стадии производства и реализации сигарет.

Однако данная мера может спровоцировать рост цен на сигареты, что даст еще больший стимул для притока более дешевого контрафакта.