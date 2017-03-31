Контракт на отлов 900 бродячих собак заключила мэрия Нижнего Тагила

Ранее тендер выигрывала компания «Универсалремонт» из города Артёмовский. Общественники Нижнего Тагила нашли немало нарушений в выполнении условий контракта у данного подрядчика.

Проблема бродячих собак стала актуальной для каждого района Нижнего Тагила, так как нападения были зафиксированы во многих местах города.

Администрация Нижнего Тагила в этом месяце заключила контракт на гуманный отлов безнадзорных животных с благотворительным фондом «Добрые руки».

Контракт на отлов 900 особей заключён, и работы в данном направлении уже ведутся сообщил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.