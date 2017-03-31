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Контракт на отлов 900 бродячих собак заключила мэрия Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Контракт на отлов 900 бродячих собак заключила мэрия Нижнего Тагила

31 марта 2017, 16:10Здоровье и экологияЕкатерина Малых
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