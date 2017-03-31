Контракт на отлов 900 бродячих собак заключила мэрия Нижнего Тагила
31 марта 2017, 16:10Здоровье и экологияЕкатерина Малых
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Перед наступлением весны в Нижнем Тагиле обострилась ситуация с бродячими собаками. В рамках нового заключённого контракта отловят 900 особей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее тендер выигрывала компания «Универсалремонт» из города Артёмовский. Общественники Нижнего Тагила нашли немало нарушений в выполнении условий контракта у данного подрядчика.
Проблема бродячих собак стала актуальной для каждого района Нижнего Тагила, так как нападения были зафиксированы во многих местах города.
Администрация Нижнего Тагила в этом месяце заключила контракт на гуманный отлов безнадзорных животных с благотворительным фондом «Добрые руки».
Контракт на отлов 900 особей заключён, и работы в данном направлении уже ведутся сообщил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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