Норовирус стал причиной отравления детей в спорткомплексе «Курганово»
31 марта 2017, 12:25Здоровье и экология
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Стали известны причины госпитализации юных спортсменов из спортивного комплекса «Курганово». У потерпевших диагностирован норовирус, сообщает Роспотребнадзор.
Инфекция, вероятно, передалась пищевым путем, пишет «Интерфакс». Напомним, госпитализировано девять человек, большинство из них дети. Сейчас все потерпевшие выписаны из больницы.
Специалисты РПН устанавливают источник инфекции, были взяты смывы у сотрудников пищеблока, пробы пищи и воды для проведения экспертизы.
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