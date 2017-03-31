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Норовирус стал причиной отравления детей в спорткомплексе «Курганово»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Норовирус стал причиной отравления детей в спорткомплексе «Курганово»

31 марта 2017, 12:25Здоровье и экология
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