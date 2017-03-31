Перекопанные после коммунальных аварий в Нижнем Тагиле участки будут восстанавливаться в соответствии с нормами Российской Федерации (ФОТО)
С наступлением весны оттаивают и последствия коммунальных аварий. Привести перекопанные участки в надлежащее состояние ресурсоснабжающим организациям необходимо до 6 апреля 2017 года.
Администрация Нижнего Тагила потребовала составления проектно-сметной документации по благоустройству каждого раскопанного объекта.
Ресурсоснабжающие организации вправе сделать данную документацию или отказаться, тогда вопрос будет решаться уже в судебном порядке пояснил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.
Восстанавливать разрушенные ремонтом коммуникаций площадки необходимо в соответствии с правилами и нормативами, которые существуют в Российской Федерации.
Мы требуем делать именно так, потому что таковы нормы и правила РФ, а соглашаться на восстановления, противоречащие нормативам, мы не можем по закону заявил Сергей Носов.
В связи с этим в Нижнем Тагиле была проделана большая юридическая работа.
В ближайшее время вместе с юристами планируется внести изменения, которые не будут вызывать у контролирующих или надзирающих структур вопросы: они все согласованы и уже отработаны. Так будем поступать и дальше отметили в Администрации Нижнего Тагила.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru