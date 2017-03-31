Перекопанные после коммунальных аварий в Нижнем Тагиле участки будут восстанавливаться в соответствии с нормами Российской Федерации (ФОТО)

Администрация Нижнего Тагила потребовала составления проектно-сметной документации по благоустройству каждого раскопанного объекта.

Ресурсоснабжающие организации вправе сделать данную документацию или отказаться, тогда вопрос будет решаться уже в судебном порядке пояснил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.

Восстанавливать разрушенные ремонтом коммуникаций площадки необходимо в соответствии с правилами и нормативами, которые существуют в Российской Федерации.

Мы требуем делать именно так, потому что таковы нормы и правила РФ, а соглашаться на восстановления, противоречащие нормативам, мы не можем по закону заявил Сергей Носов.

В связи с этим в Нижнем Тагиле была проделана большая юридическая работа.

В ближайшее время вместе с юристами планируется внести изменения, которые не будут вызывать у контролирующих или надзирающих структур вопросы: они все согласованы и уже отработаны. Так будем поступать и дальше отметили в Администрации Нижнего Тагила.