Полная реконструкция системы водоснабжения Нижнего Тагила запланирована областным правительством

Концессия на водоснабжение и водоотведение в Нижнем Тагиле есть в планах Правительства Свердловской области. Если это есть хотя бы в планах, мы постараемся сделать всё возможное, чтобы ничего не упустить. Чтобы из того, что пока на бумаге, получить всё-таки некое действие резюмировал Глава города.