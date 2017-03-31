Полная реконструкция системы водоснабжения Нижнего Тагила запланирована областным правительством
31 марта 2017, 13:00Здоровье и экологияЕкатерина Малых
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Запланирована полная реконструкция системы водоснабжения и водоотведения Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Зачастую трубы в городе меняются аварийно: раскопали и положили новые трубы в воду. После очередной коммунальной аварии алгоритм повторяется.
Для изменения сложившейся ситуации необходимо найти людей, которые произведут качественную замену системы водоснабжения и водоотведения. Данное направление зафиксировано в плане Правительства Свердловской области.
Концессия на водоснабжение и водоотведение в Нижнем Тагиле есть в планах Правительства Свердловской области. Если это есть хотя бы в планах, мы постараемся сделать всё возможное, чтобы ничего не упустить. Чтобы из того, что пока на бумаге, получить всё-таки некое действие резюмировал Глава города.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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