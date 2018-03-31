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Новости Нижнего Тагила

Упавшая в шахту с 12-го этажа кошка спасена в Екатеринбурге (ВИДЕО)

31 марта 2018, 09:15Добавить новость
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В столице Урала кошка упала в вентиляционную шахту через люк на 12-м этаже жилого дома. Для того, чтобы вызволить питомца, хозяйка позвала на помощь спасателя «Зооспаса».

Люк находился в подъезде дома, куда коша выбежала из квартиры. По словам жильцов, вентиляция представляет собой большую шахту, в которую может спуститься даже человек. Так, животное на огромной скорости летело вниз, не задевая стенки, и упало прямо на дно.

Спасатель Евгений Зенков рассказал, что к его приезду люди уже открыли металлический люк на третьем этаже. Мужчина посветил фонариком вниз и сумел разглядеть на дне кошку.

При помощи специального снаряжения спасатель пробрался в шахту. Он спустился со страховочной верёвкой, закреплённой на перилах в подъезде. Спустившись вниз, мужчина понял, что кошке крупной повезло: она приземлилась на мешки со стекловатой. До последнего Евгений был уверен, что животное погибло, но, к счастью, кошка оказалась жива. Сразу же после спасения её повезли в ветеринару, передает «E1.ru».

Видео: «E1.ru»
 
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