Число заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось до 33 человек
Сегодня, 14:45Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области подтверждены девять новых случаев коронавируса, сообщает 66.ру со ссылкой на данные оперативного штаба.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, число заболевших в Свердловской области составило 33 человека. Семерых пациентов уже выписали после завершения лечения. Заболевшие находятся под наблюдением медиков 40-й городской больницы Екатеринбурга.
Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, троих — средней тяжести, остальные заболевшие в удовлетворительном состоянии,сообщает оперштаб по коронавирусу.
В России число заболевших за сутки увеличилось на 500 человек. Сейчас заболевшие есть в 73 регионах страны, общее число инфицированных составляет 2 337 человек.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей