Число заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось до 33 человек

Таким образом, число заболевших в Свердловской области составило 33 человека. Семерых пациентов уже выписали после завершения лечения. Заболевшие находятся под наблюдением медиков 40-й городской больницы Екатеринбурга.

Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, троих — средней тяжести, остальные заболевшие в удовлетворительном состоянии,сообщает оперштаб по коронавирусу.

В России число заболевших за сутки увеличилось на 500 человек. Сейчас заболевшие есть в 73 регионах страны, общее число инфицированных составляет 2 337 человек.