На подъезде к Серову начал работать пункт стоп-контроля для профилактики коронавируса
Сегодня, 16:17Здоровье и экологияФото: «Областная газета»
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С 31 марта на въезде в Серов заработал передвижной фельдшерско-акушерский пункт, который с помощью экипажа ДПС проводит контроль всех въезжающих в город. Они проходят регистрацию, измерение температуры тела, а также получают памятку по профилактике коронавирусной инфекции, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Коронавирус
Такое предложение было озвучено накануне на заседании оперативного штаба города. По словам главного врача Серовской городской больницы Ивана Болтасева, фельдшерам помогают волонтеры из медколледжа. Студенты меняют друг друга каждые четыре часа.
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Такие же пункты стоп-контроля планируется установить на въезде в Серов со стороны Сосьвы и северной части региона, а также на ж/д вокзале города.
Карта распространения коронавируса в России
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