На подъезде к Серову начал работать пункт стоп-контроля для профилактики коронавируса

Такое предложение было озвучено накануне на заседании оперативного штаба города. По словам главного врача Серовской городской больницы Ивана Болтасева, фельдшерам помогают волонтеры из медколледжа. Студенты меняют друг друга каждые четыре часа.

Такие же пункты стоп-контроля планируется установить на въезде в Серов со стороны Сосьвы и северной части региона, а также на ж/д вокзале города.