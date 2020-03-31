В Нижнем Тагиле будут проводить тесты на выявление коронавируса

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров рассказал, что теперь результаты тестов можно будет получить через сутки, а не через три дня, как раньше. Кроме того, это позволит проводить за сутки около 150 тестов. Лаборатория будет обслуживать не только Нижний Тагил, но и близлежащие территории.