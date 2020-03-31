В Нижнем Тагиле будут проводить тесты на выявление коронавируса
Сегодня, 15:06Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле открылась лаборатория, которая позволит проводить тесты по выявлению коронавирусной инфекции, сообщает Телекон.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров рассказал, что теперь результаты тестов можно будет получить через сутки, а не через три дня, как раньше. Кроме того, это позволит проводить за сутки около 150 тестов. Лаборатория будет обслуживать не только Нижний Тагил, но и близлежащие территории.
На сегодня в Нижнем Тагиле наблюдаются у врачей 1145 человек, но подтвержденный случаев коронавируса в городе нет.
Недавно среди населения распространилась информация о заражении начальника цеха Уралвагонзавода. Пресс-служба предприятия заявила, что сведения ложные.
Карта распространения коронавируса в России
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