В Нижнем Тагиле медицинских работников старше 65 лет отправили на самоизоляцию
В больницах и поликлиниках Нижнего Тагила работники старше 65 лет были отправлены на самоизоляцию. Об этом TagilCIty.ru рассказали сотрудники Демидовской больницы, а также главный врач детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
По словам Клейменова, эти действия обусловлены указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о введении в регионе режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите граждан от коронавируса. Соответствующая поправка была внесена в указ 25 марта. Согласно ей, жителям Среднего Урала в возрасте старше 65 лет рекомендовано обеспечить самоизоляцию на дому с 26 марта по 14 апреля 2020 года.
Стоит отметить, что данные меры не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов, органов местного самоуправления свердловских муниципалитетов. А также на тех, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, расположенных на территории области.
Все больницы и поликлиники поступают так. Работники старше 65 уходят на самоизоляцию, либо работают, если их работа необходима для учреждения, рассказал TagilCity.ru Дмитрий Клейменов.
Напомним, вчера Евгений Куйвашев подписал указ о введении в Свердловской области дополнительных ограничений, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом губернатор написал на своей странице в instagram. Также свердловчан просят держаться друг от друга на расстоянии 1,5 метров. В такси и личном транспорте должно ехать не более двух человек (за исключением членов одной семьи). Кроме того, губернатор поручил приостановить предоставление госуслуг в помещениях.