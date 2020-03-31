В Нижнем Тагиле медицинских работников старше 65 лет отправили на самоизоляцию

По словам Клейменова, эти действия обусловлены указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о введении в регионе режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите граждан от коронавируса. Соответствующая поправка была внесена в указ 25 марта. Согласно ей, жителям Среднего Урала в возрасте старше 65 лет рекомендовано обеспечить самоизоляцию на дому с 26 марта по 14 апреля 2020 года.

Стоит отметить, что данные меры не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов, органов местного самоуправления свердловских муниципалитетов. А также на тех, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, расположенных на территории области.

Все больницы и поликлиники поступают так. Работники старше 65 уходят на самоизоляцию, либо работают, если их работа необходима для учреждения, рассказал TagilCity.ru Дмитрий Клейменов.