В Свердловской области пять человек пострадали от укусов клещей
Сегодня, 16:36Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Пять свердловчан пострадали от укусов клещей в текущем сезоне. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Светлана Скрябина, пишет «Областная газета».
Первый случай укуса, по ее словам, зарегистрирован 15 марта. Среди пострадавших жители Красноуральска, Талицы и Каменска-Уральского.
В 2019 году первый укушенный был зарегистрирован 28 марта. Эпидемиологи связывают раннюю активность насекомых с теплой погодой на Среднем Урале.
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