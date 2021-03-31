129 новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Артинского городского округа, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Сухого Лога, Североуральска, Слободо-Туринского района, Тугулымского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 82 516 случаев COVID-19.
В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 283 пацинтов, из них 154 - в отделениях реанимации, а 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В России за сутки выявлено 8 275 случаев коронавируса в 85 регионах страны. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 545 095 жителей страны.
144 свердловчан выписали из больниц региона за период с 30 по 31 марта. Общее число выздоровевших насчитывает 75 855 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 166 172 человек, из них 10 176 пациентов - за минувшие сутки.
За время эпидемии зарегистрировано 2 735 летальных случаев.
В России за время пандемии зафиксировано 98 850 летальных случая, из них 408 человек умерли за последние 24 часа.