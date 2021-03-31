2 случая коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 129 случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 82 516 человек. Отмечается, что 283 пациента находятся в тяжелом состоянии, и них 100 подключены к аппаратам ИВЛ. За последние 24 часа из больниц выписано 144 жителя региона, всего с начала пандемии от инфекции выздоровело 75 855 человек. Также за сутки зарегистрировано девять летальных случаев, всего от коронавируса скончалось 2 735 свердловчан.