Избыток осадков ожидается в Свердловской области в апреле

По его словам, избыток осадков стоит ожидать в Северо-Западном федеральном округе, в северных регионах Уральского федерального округа, а также в центре Хабаровского края, Якутии и Красноярского края.
В апреле дефицит осадков прогнозируется на юге европейской России. В частности в Краснодарском крае, Ставрополье и на Нижней Волге. Прогноз также актуален для Тувы и Забайкалья, пишет ТАСС.
Напомним, 31 марта в Свердловской области продлили штормовое предупреждение. В ближайшие дни ожидаются сильные ветра с порывами до 20 метров в секунду.