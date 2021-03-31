«Печатают на принтере»: уральский врач пожаловалась на поддельные «ковидные» анализы

«Печатают на принтере»: уральский врач пожаловалась на поддельные «ковидные» анализы
Сегодня, 12:52Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Врач детской больницы в Екатеринбурге пожаловалась на подделку результатов теста на коронавирус. По её словам, коллеги печатают их на принтере и не берут мазки.

Врач ДГБ № 9 в Екатеринбурге сообщила о фактах нарушения её коллегами. Она случайно обнаружила на компьютере папку с шаблонами для справок от различных медицинских лабораторий. Среди них Инвитро, Центр гигиены, УГМК, Квалити Мед, пишет E1.

Женщина утверждает, что такие справки могут запросить только сотрудники медицинского учреждения. Им якобы звонит тот, кому нужен «отрицательный» результат, чтобы направиться за границу или в санаторий и просит сделать «документ». Медик сообщает, что лично видела, как такие справки офомрляют, подбирают шрифт, распечатывают на цветном принтере.

В пресс-службе медучреждения сообщили изданию, что информация о фальсификации справок не соответствует действительности.

Сюжеты:
Екатеринбург
жалобаподделкаврачмедицинская справкасправкаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы