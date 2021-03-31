«Печатают на принтере»: уральский врач пожаловалась на поддельные «ковидные» анализы

Врач детской больницы в Екатеринбурге пожаловалась на подделку результатов теста на коронавирус. По её словам, коллеги печатают их на принтере и не берут мазки.

Врач ДГБ № 9 в Екатеринбурге сообщила о фактах нарушения её коллегами. Она случайно обнаружила на компьютере папку с шаблонами для справок от различных медицинских лабораторий. Среди них Инвитро, Центр гигиены, УГМК, Квалити Мед, пишет E1. Женщина утверждает, что такие справки могут запросить только сотрудники медицинского учреждения. Им якобы звонит тот, кому нужен «отрицательный» результат, чтобы направиться за границу или в санаторий и просит сделать «документ». Медик сообщает, что лично видела, как такие справки офомрляют, подбирают шрифт, распечатывают на цветном принтере. В пресс-службе медучреждения сообщили изданию, что информация о фальсификации справок не соответствует действительности.

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