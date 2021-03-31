Заболеваемость ОРВИ и пневмонией пошла на спад в Свердловской области

Заболеваемость ОРВИ и пневмонией пошла на спад в Свердловской области
Сегодня, 10:12Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
За последнюю неделю в Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ и пневмонией. Она остается ниже эпидпорога.

За минувшую неделю на Среднем Урале на 12,6% по сравнению с предыдущей неделей снизилась заболеваемость ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, это на 23,2% ниже уровня эпидпорога.

В Екатеринбурге, на который приходится около половины зарегистрированных случаев, за неделю зарегистрировано 13 292 случая заболевания ОРВИ.

Неблагополучными территориями по ОРВИ, где показатели в полтора раза выше среднеобластных, на данный момент являются поселок Уральский, ЗАТО Свободный, ГО Богданович, ГО Верхняя Тура, Режевской, Туринский и Сысертский ГО.

На 20,7% в области снизилось количество внебольничных пневмоний (1159 случаев). Среди неблагополучных территорий по пневмониям: Арамильский и Белоярский ГО, ГО Дегтярск, ГО Нижняя Салда, МО г.Среднеуральск, Нижнесергинский МР, Сысертский и Березовский ГО, ГО Верхняя Тура, а также Тавдинский ГО.

Материалы по теме:
Свердловская областьздоровьеРоспотребнадзоробществоОРВИпневмония
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы