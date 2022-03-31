Дожди со снегом, ветер и пасмурная погода ожидается в Нижнем Тагиле в начале апреля

1 апреля средняя температура воздуха составит -4 градуса. Погода будет пасмурной. Днем с 11 до 17 часов возможны осадки в виде снега с дождем. Ветер будет достигать 1-4 метров в секунду.
В выходные 2 и 3 апреля похолодания не ожидается. Температура сохранится на том же уровне. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Осадки и пасмурная погода сохранятся.
В понедельник 4 апреля температура повысится до +6 градусов, но будет дождь. Ветер будет доходить до 14 метров в секунду.
С 5 апреля и до конца недели сохранятся ветра, но погода будет ясной и без осадков. Воздух прогреется до +12 градусов, сообщается на сайте Гисметео.