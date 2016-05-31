Лучшая участковая медсестра работает в Нижнем Тагиле

В пятерке финалистов оказалась сотрудница четвертой городской поликлиники Нижнего Тагила - Ирина Соколова. Именно она признана лучшей участковой медицинской сестрой региона. После этого второго этапа конкурса данные финалистов будут переданы уже в центральную конкурсную комиссию всероссийского конкурса.