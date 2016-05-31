Лучшая участковая медсестра работает в Нижнем Тагиле
31 мая 2016, 12:20Здоровье и экология
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В Свердловской области подведены итоги конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
Сюжеты: Нижний Тагил
Члены комиссии от Свердловского минздрава изучили документы претендентов среди медиков региона и выявили сразу 5 специалистов-лидеров.
В пятерке финалистов оказалась сотрудница четвертой городской поликлиники Нижнего Тагила - Ирина Соколова. Именно она признана лучшей участковой медицинской сестрой региона. После этого второго этапа конкурса данные финалистов будут переданы уже в центральную конкурсную комиссию всероссийского конкурса.
В начале 2016 года был награжден еще один тагильский медик: за верность профессии чествовали Ольгу Авраменко, номинанта Премии «Человек года».
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