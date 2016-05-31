Природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила возглавил Денис Исаков

Денис Исаков сменил на этом посту Григория Битюкова, до этого возглавлявшего это ведомство. Денис Исаков – уже опытный и добросовестный прокурор. По сообщению пресс-службы прокуратуры, советник юстиции Д. А. Исаков, до нынешнего времени работал на различных ответственных должностях: в прокуратуре Ленинского района и Свердловской области, был руководителем следственного отдела в Екатеринбурге. В 1999 году он закончил Уральскую государственную юридическую академию, с 2001 года трудится в органах прокуратуры, а с 2008 года был заместителя прокурора Дзержинского района Нижнего Тагила, имеет знак отличия «За верность закону» (3 степени), чин советника юстиции.