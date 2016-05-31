В Нижнем Тагиле на детской площадке энцефалитный клещ укусил 4-летнюю девочку

В редакцию TagilCity.ru обратилась мама девочки, Екатерина. Она рассказала о том, что клеща нашли на ребенке после прогулки по детской площадке у дома № 31а на улице Верхняя Черепанова.

В субботу на ребенке нашли клеща. Ребенку 4 года. Гуляли на детской площадке. Никуда на природу не выбирались. Клеща обследовали в лаборатории, вирус энцефалита в клеще подтвержден, и ещё боррелиоз.

Врачи в поликлинике сказали ходить каждую неделю на осмотр. При малейшем повышении температуры обращаться к врачу. Против боррелиоза прописали антибиотики. Пока никаких проявлений и жалоб нет. В травме, когда доставали клеща, сделали укол. Поставили двойную дозу, -- сообщала Екатерина.

В подтверждение своих слов тагильчанка прислала скриншот с сайта «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», где приведены результаты исследования клеща.

За первые четыре месяца в Свердловской области более 11 тысяч человек стали жертвами нападения клещей.