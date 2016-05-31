В Нижнем Тагиле на специальном круглом столе обсуждались проблемы экологии и питьевой воды (ФОТО)

На круглом столе обсуждались экологические проблемы водоёмов, питающих питьевой водой Нижний Тагил. В обсуждении участвовали представители местного отдела управления Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, управления Администрации Нижнего Тагила, ООО «Водоканал-НТ», а также представители других организаций и неравнодушные горожане.

Среди проблем водоснабжения Нижнего Тагила были отмечены: высокая степень износа труб (на отдельных участках до 90%, по данным природоохранной прокуратуры), нехватка средств на возведение современных водоочистных сооружений на Верхне-Выйском пруду , наличие стоков и незаконно возведённых объектов в водоохраной зоне Черноисточинского пруда.

В резолюцию круглого стола были внесены способы решения существующих проблем, предложенные участниками. Мы предполагаем собрать 100 000 подписей под требованием о предоставлении Нижнему Тагилу финансовой помощи для строительства новых очистных сооружений. Кроме того, в резолюцию были внесены планы по строительству канализации в посёлке Черноисточинск, а также решение прокуратуры о принятии мер в отношении незаконных построек в природоохранной зоне Черноисточинского водохранилища рассказал журналисту TagilCity.ru член Координационного Совета по вопросам экологии и сохранения культурного наследия – Михаил Золотухин.