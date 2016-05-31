В Нижнем Тагиле в детском доме № 1 прошла акция по озеленению сквера

Вместе с ребятами участвовали в посадке деревьев и их постоянные шефы: 18-е отделение полиции г. Н. Тагил, пожарная часть № 11, линейный отдел станции Нижний Тагил, ветераны НТМК, и представители общественности.

Наравне с ребятами работали и начальник 18-го отделения полиции подполковник Эдуард Губер, начальник подразделения по делам несовершеннолетних майор Регина Макарова и член общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» Вячеслав Горячкин. Один из воспитанников, Александр, как уже знающий толк в деле посадки саженцев, раздавал рекомендации людям в форме.

Приняли участие в посадке и самые маленькие – они с удовольствием поливали новые саженцы из брандспойта. Восторженное настроение было у всех в тот день. И взрослых, и детей, переполняли эмоции.

Нина Макаренко, директор детского дома, вместе с воспитанниками благодарила всех шефов за помощь и всех участников акции за тот настрой, который царил в детском доме. Липы, яблони, сливы, рябины посажены, политы. Дело сделано! И по традиции Нина Васильевна предложила:

Для того, чтобы посаженные нами деревья прижились, давайте по традиции дружно скажем всем: «Большое спасибо!»

Громким «Ура» в адрес всех участников акции закончился этот день.