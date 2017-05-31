Маленькие порции и отсутствие пешеходных переходов: прокуратура проверила детские лагеря Свердловской области
31 мая 2017, 09:25Здоровье и экология
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Прокуратура Свердловской области провела проверку детских летних оздоровительных учреждений. Был выявлен ряд нарушений.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году организовано 1197 учреждений для детского летнего отдыха. Это больше, чем в прошлом году. Большинство из них проинспектированы и получили разрешения от соответствующих органов.
Однако прокуратура все же выявила ряд нарушений. В частности: выявлены нарушения в технологическом процессе при приготовлении блюд, не соответствует нормативам вес порций питания. В Невьянске в детском лагере нарушено соблюдение техники антитеррористической безопасности детей.
В Дзержинском районе Нижнего Тагила у 10 школ отсутствуют пешеходные переходы, что создает опасность пребывания для детей в школьных лагерях.
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