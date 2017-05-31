Ураганный ветер из Москвы движется в сторону Свердловской области

Из-за циклона погода может испортиться уже 31 мая. Ураганный ветер 15-20 метров в секунду частично охватит Средний Урал, пишет Ura.ru.

Это не окончательная информация, уточняют метеорологи. Вполне возможно, что стихия обойдет Урал стороной и направится к Казахстану.

В любом случае, в регионе будет объявлено экстренное предупреждение​, если на то будут весомые причины.

По последним данным, в Москве во время шторма 28 мая 16 человек погибли, ещё 170 пострадали.