Включение и отключение отопления с осени 2017 года будет происходить в Нижнем Тагиле в зависимости от погоды

Резко наступающие в сентябре холода с резкими перепадами случаются практически каждый год. В это время начинаются занятия в школах, где многие начинают болеть от перепадов температуры и долгого нахождения в холодном помещении. Не теплее в это время и в квартирах горожан. Из-за этого первые дни осени становятся тяжёлым испытанием здоровья тагильчан.

Если на 4 сентября будет холодно - надо дать быстрее тепло, так как школы начинают занятия. Если после холода грянет +20, то мы должны иметь возможность прекратить подачу тепла и зря не жечь энергоресурс. Даже если кто-то потом будет пытаться взыскивать - это также не правильно с разумной точки зрения, а разум тут на стороне потребителя. И я вам предлагаю такой вариант, потому как не первый отопительный сезон мы сталкиваемся с тем, что сначала холод, потом тепло. Мы ждем, когда тепло закончится, поставляем по непонятному режиму всё тепло в воздух. Нужно этих неприятных явлений избежать считает Глава города Сергей Носов.