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Включение и отключение отопления с осени 2017 года будет происходить в Нижнем Тагиле в зависимости от погоды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Включение и отключение отопления с осени 2017 года будет происходить в Нижнем Тагиле в зависимости от погоды

31 мая 2017, 18:25Здоровье и экологияЕкатерина Малых
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