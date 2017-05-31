Жилые дома в России станут строить ближе к школам, детским и спортивным площадкам (ФОТО)

Новые поправки появились в СанПиНе РФ. Они касаются норм солнечной освещенности городской застройки. Изменения требований позволят уплотнить городскую застройку за счет приближения зон отдыха для детей к жилым домам, сообщает газета «Известия».

Поправки предусматривают сокращение времени инсоляции – облучения поверхностей солнечным светом - с 3-х часов до 2,5 часа. Исходя из потребностей человеческого организма, специалисты считают, что снижение норм освещенности СанПиНом не повлияют на здоровье граждан.

Физики также подтверждают оправданность новых поправок. Роспотребнадзор заявил, что такое изменение вполне допустимо и соответствует международным стандартам.