288 тагильчан пострадали от укусов клещей за май 2018 года

Наибольшее количество пострадавших (124 человека) зарегистрировано в Ленинском районе. В Тагилстроевском – 74, на Вагонке – 90 человек. Из всех укушенных клещами привиты были только 33%.

Также на Тагилстрое выявлен один случай заражения клещевым энцефалитом и три случая – боррелиозом. Еще один человек заразился боррелиозом после укуса клеща на Вагонке.