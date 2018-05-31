288 тагильчан пострадали от укусов клещей за май 2018 года
31 мая, 19:40Здоровье и экология
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288 человек пострадали от укуса клеща в Нижнем Тагиле в период с 1 по 25 мая. Из них 70 детей в возрасте до 17 лет. Это почти в 1,5 раза меньше, чем в 2017 году.
Сюжеты: Нижний Тагил
Наибольшее количество пострадавших (124 человека) зарегистрировано в Ленинском районе. В Тагилстроевском – 74, на Вагонке – 90 человек. Из всех укушенных клещами привиты были только 33%.
Также на Тагилстрое выявлен один случай заражения клещевым энцефалитом и три случая – боррелиозом. Еще один человек заразился боррелиозом после укуса клеща на Вагонке.
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