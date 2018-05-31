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Новости Нижнего Тагила

288 тагильчан пострадали от укусов клещей за май 2018 года

31 мая 2018, 19:40Добавить новость
Нижний Тагил,клещ,пострадавшие,заболевшие,клещевой энцефалит,боррелиоз,вакцина

288 человек пострадали от укуса клеща в Нижнем Тагиле в период с 1 по 25 мая. Из них 70 детей в возрасте до 17 лет. Это почти в 1,5 раза меньше, чем в 2017 году.

Наибольшее количество пострадавших (124 человека) зарегистрировано в Ленинском районе. В Тагилстроевском – 74, на Вагонке – 90 человек. Из всех укушенных клещами привиты были только 33%.

Также на Тагилстрое выявлен один случай заражения клещевым энцефалитом и три случая – боррелиозом. Еще один человек заразился боррелиозом после укуса клеща на Вагонке.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, в городе увеличена территория обработки противоклещевыми реагентами. На 25 мая было обработано 58% площади мест пребывания и отдыха горожан. Остальная территория будет обработана в минимальные сроки.


Что делать при укусе клеща?

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