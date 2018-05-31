Горячая линия по борьбе с курением заработала в Нижнем Тагиле 31 мая

Акция проводится на ежегодной основе по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В текущем году была выбрана тема «Табак и болезни сердца». Организаторы намерены обратить внимание людей на опасную взаимосвязь табака и болезней сердечной системы.

По итогам 2017 года в Нижнем Тагиле показатель смертности от сердечно-сосудистых проблем составил 7,47 на 1000 населения. В список заболеваний входят инфаркт, стенокардия, аритмия, инсульт, тромбоз, ишемическая болезнь сердца и другие недуги. Отмечается, что тагильский показатель выше областного на 14,22%.

По итогам проверки Роспотребнадзором были наказаны 36 объектов за нарушение закона.

31 мая, позвонив по телефону, каждый сможет узнать о своих правах, о существующих запретах и штрафных санкциях, связанных с употреблением табака, рассказали в мэрии.

Звонить нужно по телефонам: 8(3435) 25-59-73, 41-93-54, 47-64-07, 41-83-62 (с 8.3 до 17.00) рассказали в мэрии.