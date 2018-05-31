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Новости Нижнего Тагила

Горячая линия по борьбе с курением заработала в Нижнем Тагиле 31 мая

31 мая 2018, 09:30Добавить новость
акция,город,здоровье,Нижний Тагил,Роспотребнадзор,Россия,Свердловская область,воз
31 мая в Нижнем Тагиле открывается горячая линия, позвонив на которую любой житель города может задать вопросы по теме охраны здоровья от воздействия табачного дыма.

Акция проводится на ежегодной основе по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В текущем году была выбрана тема «Табак и болезни сердца». Организаторы намерены обратить внимание людей на опасную взаимосвязь табака и болезней сердечной системы.

По итогам 2017 года в Нижнем Тагиле показатель смертности от сердечно-сосудистых проблем составил 7,47 на 1000 населения. В список заболеваний входят инфаркт, стенокардия, аритмия, инсульт, тромбоз, ишемическая болезнь сердца и другие недуги. Отмечается, что тагильский показатель выше областного на 14,22%.

По итогам проверки Роспотребнадзором были наказаны 36 объектов за нарушение закона.

31 мая, позвонив по телефону, каждый сможет узнать о своих правах, о существующих запретах и штрафных санкциях, связанных с употреблением табака, рассказали в мэрии.

 

Звонить нужно по телефонам: 8(3435) 25-59-73, 41-93-54, 47-64-07, 41-83-62 (с 8.3 до 17.00), -- рассказали в мэрии.

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