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Заморозки от 0 до -4 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле с 1 по 3 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заморозки от 0 до -4 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле с 1 по 3 июня

31 мая, 23:35Здоровье и экология
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