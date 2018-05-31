Заморозки от 0 до -4 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле с 1 по 3 июня
31 мая, 23:35Здоровье и экология
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Синоптики обещают снижение температуры воздуха в Нижнем Тагиле от 0 до -4 градусов Цельсия с 1 по 3 июня.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации ЕДДС, в первые три дня лета в Нижнем Тагиле на поверхности почвы и в окружающем воздухе ожидаются заморозки от 0 до -4 градусов.
Спасатели советуют защитить от заморозков теплолюбивые сельскохозяйственных культуры.
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