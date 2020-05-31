На 31 мая в России подтвердилось больше девяти тысяч новых случаев коронавируса
Сегодня, 12:41Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В России зафиксировано 9268 новых заболевших COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
За последние сутки вылечились от инфекции 4414 россиян. При этом зафиксировано ещё 138 летальных исходов.
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Фото: стопкоронавирус.рф
Всего за период пандемии в России - 405 843 инфицированных. Из них 171 883 человека справились с болезнью. Умерших с диагнозом коронавирус - 4963.
Ещё один летальный исход зафиксирован в Свердловской области.
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