На 31 мая в России подтвердилось больше девяти тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки вылечились от инфекции 4414 россиян. При этом зафиксировано ещё 138 летальных исходов.

Фото: стопкоронавирус.рф

Всего за период пандемии в России - 405 843 инфицированных. Из них 171 883 человека справились с болезнью. Умерших с диагнозом коронавирус - 4963.