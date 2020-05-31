На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле отмечено 194 случая COVID-19
Сегодня, 19:12Здоровье и экологияФото: скриншот с сайта Роспотребнадзора
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По данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, в Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом увеличилось до 194 человек.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
С 29 мая на карте появилось еще 18 новых случаев заболевания. Инфицированные есть во всех районах города, также семь случаев зафиксировано в пригороде.
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По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, на 31 мая в Нижнем Тагиле насчитывается 177 заболевших коронавирусом. За последние сутки в городе было зафиксировано 18 новых случаев COVID-19.
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