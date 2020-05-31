В Екатеринбург прилетел самолёт с застрявшими из-за COVID-19 туристами из Киргизии
Сегодня, 10:44Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Самолёт, совершавший вывозной рейс, приземлился в Екатеринбурге с очередными туристами на борту, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Обратно в Россию вернулись те, кто не мог вылететь раньше из Киргизии из-за пандемии. Пассажиров поместили на две недели в обсерватор – если оба анализа на коронавирус будут отрицательными, людей отпустят по домам.
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