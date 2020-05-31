В Нижнем Тагиле количество заболевших COVID-19 увеличилось на 18 человек
Сегодня, 12:51Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За последние сутки в Нижнем Тагиле зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
По данным на 31 мая, общее количество заболевших в Нижнем Тагиле - 177 человек.
Согласно данным оперативного штаба, всего в Свердловской области 265 вновь инфицированных. За сутки от коронавируса в регионе скончался ещё один человек.
В Свердловской области до 1 июня действует режим ограничений.
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