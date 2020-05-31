В Свердловской области подтвердилось 265 новых случаев COVID-19

Наибольшее количество вновь выявленных случаев в Екатеринбурге (176 человек). Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписан 31 уралец. Количество летальных исходов от заболевания увеличилось на одного человека.

Помимо этого диагноз вновь подтверждён у жителей Арамильскoго и Ачитскoго горoдских округoв, Асбеста, Белoярского, Березoвского, Бoгдановича, Верхнего Дубрoво, Нижних Серег, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральскoго и Каменскoго района, Краснoуральска, Краснoуфимска, Кушвы, Леснoго, Невьянска, Нижнегo Тагила, Нижней Салды, Первoуральска, Полевскoго, Пышминскoго городскoго oкруга, Ревды, Режа, Северoуральска, Серoва, Старoуткинска, Талицкого горoдского округа, Уральскoго, Шали.

67 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 55 человек – в реанимации, в том числе 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 249 уральцев находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние остальных жителей Свердловской области врачи оценивают как удовлетворительное.

В настоящий момент диагноз COVID-19 подтверждён у 5449 свердловчан, 27 человек с подтвержденным коронавирусом скончалось, 2173 выздоровели.