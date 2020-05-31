В Свердловской области скончался ещё один человек с подтверждённым коронавирусом
Сегодня, 15:10Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В оперативном штабе рассказали ещё об одном летальном исходе пациента с COVID-19 на Урале.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности с начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 27 смертей среди инфицированных. По всей стране от коронавируса скончалось 4 963 человека.
При этом за последние сутки новая инфекция подтвердился у 18 тагильчан, 176 жителей Екатеринбурга. Всего по области за сутки 265 случаев больных COVID-19.
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