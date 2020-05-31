В Свердловской области скончался ещё один человек с подтверждённым коронавирусом

В общей сложности с начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 27 смертей среди инфицированных. По всей стране от коронавируса скончалось 4 963 человека.

При этом за последние сутки новая инфекция подтвердился у 18 тагильчан, 176 жителей Екатеринбурга. Всего по области за сутки 265 случаев больных COVID-19.